Roma-Juventus | la MOVIOLA LIVE | Kostic rischia il rosso | rissa a bordo Di Maria chiede un rigore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - juventusfc : ?? Allegri: «Di Maria nelle ultime gare ha sempre giocato, è importante che quando gioca, a prescindere dai minuti,… - infoitsport : Roma-Juventus, Rabiot non teme Dybala: “Lo fermeremo così” - FraLauricella : ?? #SerieA ?? Stadio Olimpico ??#DAZN ?? @Radio1Rai #Roma ??#Juventus 1?-0? ??87' Sostituzione per la #Juve ??Cuadr… -

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...scendono in campo per chiudere la domenica della Serie A: con in panchina visto che la squalifica dello Special One è stata sospesa. E allora ci sarà il confronto con , non andato in ...Commenta per primo Lanon avrà a disposizione Bryan Cristante nel match che vedrà i giallorossi di José Mourinho ...un cartellino giallo nel corso del secondo tempo della sfida contro lae,...

Roma-Juventus 1-0 diretta: sblocca Mancini Corriere dello Sport

"Per la prima volta dal 12 maggio 2019, il 1° tempo di una sfida tra #Roma e #Juventus in #SerieA è terminato senza reti: i giallorossi si imposero con un 2-0 finale in quell'occasione. Blocco.L'allenatore della Roma nel mirino dei supporter bianconeri, ma la rete dei difensore ammutolisce il Settore Ospiti dell'Olimpico.