Roma-Juventus domenica 5 marzo 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Dybala guida l’attacco giallorosso | Di Maria accanto a Vlahovic

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - juventusfc : ?? Allegri: «Di Maria nelle ultime gare ha sempre giocato, è importante che quando gioca, a prescindere dai minuti,… - Strokeman6 : Fino alla fine forza Juventus. A Roma presente - corgiallorosso : LIVE #RomaJuventus, le formazioni ufficiali: Abraham in panchina, Dybala e Wijnaldum dall’inizio -

... ha pubblicato la foto sui social mettendo a confronto il suo gesto con quello dell'ex capitano della: 'Non vedo differenze'. L'iconica esultanza del numero 10 risale al 2004 contro la...I giallorossi di Mourinho ospitano i bianconeri di Allegri nel big match della 25ª giornata di Serie A: dove vedereLadi José Mourinho sfida ladi Massimiliano Allegri nel big match della 25ª giornata della Serie A 2022/2023. I giallorossi sono quinti in classifica con 44 punti, ...(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Wjinaldum; Dybala. All. Mourinho.(3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, ...

Roma-Juventus diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

SERIE A - Le scelte di José Mourinho e Massimiliano Allegri per la sfida dell'Olimpico che completa il programma domenicale della 25esima giornata. Calcio d'inizio alle ore 20:45, arbitra Fabio ...La domenica di Serie A si chiude con il big match dell'Olimpico che vedrà sfidarsi Roma e Juventus. I giallorossi vogliono approfittare del capitombolo del Milan per rilanciarsi nella zona Champions, ...