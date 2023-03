Roma-Juventus: assenza pesantissima in casa giallorossa, anche Allegri perde un titolare (Di domenica 5 marzo 2023) La Roma di José Mourinho affronta la Juventus di Massimiliano Allegri, in un big match dal sapore europeo. Entrambe sono impegnate negli ottavi di Europa League, rispettivamente contro Real Sociedad e Friburgo e inoltre si giocano anche un piazzamento tra le prime quattro in Serie A. assenza pesante in casa Roma In casa Romanista la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La Roma pareggia contro la Juventus, tutti i risultati della domenica La Juventus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A 7^ giornata Serie A femminile, la Juventus scappa in testa alla ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 5 marzo 2023) Ladi José Mourinho affronta ladi Massimiliano, in un big match dal sapore europeo. Entrambe sono impegnate negli ottavi di Europa League, rispettivamente contro Real Sociedad e Friburgo e inoltre si giocanoun piazzamento tra le prime quattro in Serie A.pesante inInnista la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Lapareggia contro la, tutti i risultati della domenica Lapareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A 7^ giornata Serie A femminile, lascappa in testa alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Oggi, #3marzo 2023, l’ex segretario generale della #Juventus Maurizio Lombardo, oggi alla #Roma, confessa ai PM que… - romeoagresti : #Juventus: #Miretti verrà convocato per la trasferta di Roma // Juventus: Miretti will be included in the squad lis… - juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - soIodinotte : La Roma stava per rischiare di giocare con il terzo allenatore contro la Juventus , porco dio come siamo messi male #Mourinho #RomaJuventus - FabioMelis84 : Oltre alla sfida di oggi Juventus e Roma si sfidano anche sul mercato: entrambe vogliono un centrocampista per la p… -