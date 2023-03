Roma-Juventus 1-0 | i giallorossi vincono e tornano in zona Champions League

(Di domenica 5 marzo 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico,si affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...viene diretta dall'arbitro Maresca . I rapporti tra il fischietto di Napoli e Mourinho non sono ottimi. Lo scorso anno tantissime polemiche dopo il disastro in- Milan. "Sto zitto ...Commenta per primo Lanon avrà a disposizione Bryan Cristante nel match che vedrà i giallorossi di José Mourinho ...un cartellino giallo nel corso del secondo tempo della sfida contro lae,...

Roma-Juventus 1-0 diretta: decide Mancini, rosso Kean in un 1' Corriere dello Sport

Dopo novanta minuti pieni di emozioni e sudore da entrambe le parti, senza neanche particolare nervosismo in campo, la Roma batte 1-0 la Juventus grazie ad un fantastico gol di Gianluca Mancini. Una ...Primo tempo: Juventus un po’ meglio della Roma Poi comincia la partita, ma lo spettacolo non è entusiasmante. Antonio prova a essere ottimista per la sua Juve: “Brutto gioco di entrambe ma la Juventus ...