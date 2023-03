Roma-Juventus 1-0, gol di Mancini (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – La Roma batte la Juventus per 1-0 nel match valido per la 25esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo permette ai giallorossi di salire a 47 punti e affiancare il Milan al quarto posto. I bianconeri, penalizzati di 15 punti, rimangono a quota 35. A decidere la sfida, il gol di Mancini al 53’ che fa saltare l’equilibrio dopo un primo tempo avaro di emozioni. La Roma si rende pericolosa in un paio di circostanze: al 20’ Spinazzola spreca un contropiede pericoloso, al 27’ Dybala chiama Szczesny alla parata con un sinistro insidioso. La Juve sonnecchia fino al 43’, quando Rabiot colpisce di testa e Rui Patricio devia sul palo. La ripresa offre uno spettacolo più vivace, caratterizzato dal gol che Mancini realizza al 53’: conclusione di destro dal limite dell’area, 1-0. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – Labatte laper 1-0 nel match valido per la 25esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo permette ai giallorossi di salire a 47 punti e affiancare il Milan al quarto posto. I bianconeri, penalizzati di 15 punti, rimangono a quota 35. A decidere la sfida, il gol dial 53’ che fa saltare l’equilibrio dopo un primo tempo avaro di emozioni. Lasi rende pericolosa in un paio di circostanze: al 20’ Spinazzola spreca un contropiede pericoloso, al 27’ Dybala chiama Szczesny alla parata con un sinistro insidioso. La Juve sonnecchia fino al 43’, quando Rabiot colpisce di testa e Rui Patricio devia sul palo. La ripresa offre uno spettacolo più vivace, caratterizzato dal gol cherealizza al 53’: conclusione di destro dal limite dell’area, 1-0. La ...

