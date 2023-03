Roma-Juventus 1-0, decide Mancini: giallorossi quarti (Di domenica 5 marzo 2023) Grande vittoria della Roma di José Mourinho che batte la Juventus di Massimiliano Allegri nel big match della venticinquesima giornata di Serie A. In uno stadio Olimpico completamente sold out, la decide Gianluca Mancini con potente tiro dalla distanza all’inizio della ripresa. Con questa vittoria, la Roma sale al quarto posto in classifica a quota ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023) Grande vittoria delladi José Mourinho che batte ladi Massimiliano Allegri nel big match della venticinquesima giornata di Serie A. In uno stadio Olimpico completamente sold out, laGianlucacon potente tiro dalla distanza all’inizio della ripresa. Con questa vittoria, lasale al quarto posto in classifica a quota ... TAG24.

