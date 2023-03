Roma-Juventus 1-0 | decide il gol di Mancini Apoteosi giallorossa | Mou in zona Champions

(Di domenica 5 marzo 2023)scendono in campo per chiudere la domenica della Serie A: con Mourinho in panchina visto che la squalifica dello Special One è stata sospesa. E allora ci sarà il...

E' servito un tocco di magia per cancellare l'onta di Cremona e riportare la Roma in piena zona Champions, al quarto posto in coabitazione con il Milan. Big match della venticinquesima giornata di campionato, la Roma di José Mourinho sfida la Juventus di Massimiliano Allegri in un Olimpico sold out. Punti preziosi per entrambe le squadre: l'obiettivo di giallorossi e bianconeri è l'Europa.

Roma-Juventus 1-0 diretta: decide Mancini, rosso Kean in un 1' Corriere dello Sport

I giallorossi battono per 1-0 i bianconeri e salgono a quota 48 punti a pari con il Milan al 4° posto: decisiva la rete al 53' del difensore azzurro. Due pali colpiti dai ragazzi di Allegri ...Incredibile all'Olimpico: Roma-Juventus dell'attaccante bianconero Moise Kean è durata soltanto 40 secondi. Il tempo di entrare in campo e di farsi cacciare subito dall'arbitro Maresca per un plateale ...