Roma-Juve: solo il Napoli come la Juve nei secondi tempi, ma Mourinho... (Di domenica 5 marzo 2023) Roma-Juventus prenderà il via questa sera a partire dalle 20.45 all'Olimpico e sarà il posticipo domenicale della 25esima... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023)ntus prenderà il via questa sera a partire dalle 20.45 all'Olimpico e sarà il posticipo domenicale della 25esima...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Sospesa la squalifica a José #Mourinho L'allenatore sarà in panchina contro la Juve #SkySport #Roma… - Gazzetta_it : Roma, sospesa la squalifica a Mourinho: sarà in panchina contro la Juventus - DemetanTed : #AmoreMioZioCarlèèèèètto???? Quello Che ridurre Roma-Juve a na faccenda tra me e lo scapocciato può essere solo un… - sognand0beckham : RT @giadaxjs: E stasera c’è Roma-Juve, cosa potrebbe mai andare storto -