Roma-Juve | la MOVIOLA LIVE | Kostic rischia il rosso | rissa a bordo campo Di Maria chiede un rigore | Kean espulso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Sospesa la squalifica a José #Mourinho L'allenatore sarà in panchina contro la Juve #SkySport #Roma… - ZZiliani : Una #Roma caparbia batte la Juve e torna in piena corsa #Champions . Con la #Juventus che difficilmente sarà in Ser… - calciomercatoit : ?? La Roma batte la #Juve grazie ad un eurogol di #Mancini! ??Chi è stato il migliore in campo dell'Olimpico? - alexthor1967 : RT @ZZiliani: Una #Roma caparbia batte la Juve e torna in piena corsa #Champions . Con la #Juventus che difficilmente sarà in Serie A e l’#… -

Coreografia da brividi allo stadio Olimpico. Durante l'innotutto lo stadio - eccezion fatta per la curva Sud - è stato colorato di giallo e di rosso grazie a dei cartoncini lasciati sugli spalti dalla società. Le due tribune e la Curva Nord sono ...Stava per andare verso la bandierina a riscaldarsi con i compagni quando ha visto partire il tiro di Gianluca Mancini che ha portato in vantaggio lasotto la Curva Sud. E, come un tifoso qualunque, Tammy Abraham è impazzito, schizzando in campo con i compagni e poi sotto la Sud per abbracciare il difensore e tutti gli ...L'ex calciatore polacco, che ha vestito sia la maglia della Juventus che quella della, è dunque voluto tornare sulla vicenda Dybala: "Anche Dybala gioca con ladopo aver vinto con la...

Roma-Juventus 1-0 diretta: decide Mancini, rosso Kean in un 1' Corriere dello Sport

Dopo novanta minuti pieni di emozioni e sudore da entrambe le parti, senza neanche particolare nervosismo in campo, la Roma batte 1-0 la Juventus grazie ad un fantastico gol di Gianluca Mancini. Una ...Una sciarpa per Roma-Juve: il ricavato a sostegno dell'Ucraina La sciarpa sarà in vendita presso lo Store di viale delle Olimpiadi, nella Toyota Fan Zone e in una postazione… Leggi ...