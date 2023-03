Roma, incidente tra auto e moto: morta la professoressa Serenella Sparapano: ‘Grazie Prof’ (Di domenica 5 marzo 2023) Roma. Ha perso la vita in un terribile incidente stradale Serenella Sparapano. La donna aveva 65 anni ed era un’insegnante di scienze. I fatti sono accaduti sabato mattina quando il suo scooter si è scontrato con un’auto. La donna risiedeva alla Garbatella e quella mattina stava andando a lavoro. Insegnava al liceo Classico Dante Alighieri, in zona Prati. Fatale l’impatto con una Fiat Punto che non le ha purtroppo lasciato scampo. incidente a Roma tra auto e moto: morta una donna alle Terme di Caracalla Morte Serenella Sparapano, le parole del Dirigente Scolastico La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità scolastica, ancora increduli gli studenti che non hanno fatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023). Ha perso la vita in un terribilestradale. La donna aveva 65 anni ed era un’insegnante di scienze. I fatti sono accaduti sabato mattina quando il suo scooter si è scontrato con un’. La donna risiedeva alla Garbatella e quella mattina stava andando a lavoro. Insegnava al liceo Classico Dante Alighieri, in zona Prati. Fatale l’impatto con una Fiat Punto che non le ha purtroppo lasciato scampo.trauna donna alle Terme di Caracalla Morte, le parole del Dirigente Scolastico La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità scolastica, ancora increduli gli studenti che non hanno fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, incidente tra auto e moto: morta la professoressa Serenella Spararano: ‘Grazie Prof’ - RedazioneLaNews : #Roma Serenella Sparapano, il liceo Dante Alighieri piange la professoressa morta in un incidente stradale - astralmobilita : ????#SP8bis #Ostiense #incidente altezza #viaDiMalafede, code dal #RaccordoAnulare ? #Roma @WazeLazio #viabiliLAZ - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Ostiense ?????? possibili rallentamenti altezza Via del Risaro #Luceerde #Lazio - infoitinterno : Roma, incidente a Caracalla, Serenella Sparapano travolta sullo scooter da un'auto contromano -