Roma, incidente a Caracalla, Serenella Sparapano travolta sullo scooter da un'auto contromano: era una prof del liceo Alighieri (Di domenica 5 marzo 2023) Un morto ogni due giorni sulle strade di Roma. Trenta dall'inizio dell'anno. L'ultima vittima è Serenella Sparapano, 65enne prof di Scienze e matematica al liceo classico Dante... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 5 marzo 2023) Un morto ogni due giorni sulle strade di. Trenta dall'inizio dell'anno. L'ultima vittima è, 65ennedi Scienze e matematica alclassico Dante...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA ROMA Capitale dei rottami INCIDENTE A CARACALLA La Roma, i viaggi, la scuola i sogni… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Nomentana ?????? possibili rallentamenti altezza via Sant'Alessandro #Luceerde #Lazio - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA ROMA Capitale dei rottami INCIDENTE A CARACALLA La Roma, i viaggi, la scuola i… - CorriereCitta : Roma, incidente tra auto e moto: morta la professoressa Serenella Spararano: ‘Grazie Prof’ - RedazioneLaNews : #Roma Serenella Sparapano, il liceo Dante Alighieri piange la professoressa morta in un incidente stradale -