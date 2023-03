Roma, Gualtieri sul Nuovo Stadio: “Tempi serrati, ma siamo fiduciosi” (Di domenica 5 marzo 2023) Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla costruzione del Nuovo Stadio Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 marzo 2023) Il sindaco diRobertoha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla costruzione del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Il Comune di #Roma acquista l’immobile occupato coi soldi dei proprietari privati #Immobili - meb : ACEA ha presentato la proposta per realizzare il termovalorizzatore di ROMA. Finalmente! Il Sindaco Gualtieri adess… - Agenzia_Ansa : È arrivato in Campidoglio il feretro di Maurizio Costanzo, per l'apertura della camera ardente che si terrà oggi e… - PianetaMilan : #Roma, Gualtieri sul Nuovo #Stadio: 'Tempi serrati, ma siamo fiduciosi' - pieroomega2 : #NessunoTocchiVirginia Questa signora vive a Laterina (Arezzo), ma vuole che l'incapace #Gualtieri realizzi a #Roma… -