Roma, domani Monteverde senza acqua per lavori alla tubatura idrica (Di domenica 5 marzo 2023) . Si prevedono immensi nuovi disagi nel quartiere di Monteverde, dove nella giornata del 6 marzo 2023 verrà tolta l'acqua per lavori alle tubature idriche. I lavori interesseranno la zona nelle prime ore della mattina, come peraltro confermato dal cronoprogramma dei lavori stillato da ACEA ATO 2. Una situazione che non riguarderà tutto il quadrante del quartiere, ma solo delle vie dove sono presenti le palazzine. Roma, il 6 marzo 2023 Monteverde rimarrà senza acqua I lavori partiranno alle ore 8.00 del mattino del giorno 6 marzo, durando al massimo 12 ore. Consigliamo quindi ai cittadini, specie quelli anziani o che hanno famiglie con figli, di fare ampie scorte di acqua ai supermercati per affrontare ...

