Roma, aggressione choc a Trastevere: “Erano in tre, mi hanno picchiato con una mazza da baseball” (Di domenica 5 marzo 2023) Un’altra brutale aggressione a Roma, la seconda nel giro di poche ore e anche questa – apparentemente – senza motivo. Un ragazzo di 26 anni è stato infatti picchiato da tre persone, al momento rimaste ignote, l’altra notte a Trastevere. Serie le ferite riportate con il giovane che è finito in Ospedale. Sul caso indagano ora i Carabinieri. Ieri pomeriggio invece un’anziana, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, è stata presa a bastonate in Via Collatina da un passante. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023) Un’altra brutale, la seconda nel giro di poche ore e anche questa – apparentemente – senza motivo. Un ragazzo di 26 anni è stato infattida tre persone, al momento rimaste ignote, l’altra notte a. Serie le ferite riportate con il giovane che è finito in Ospedale. Sul caso indagano ora i Carabinieri. Ieri pomeriggio invece un’anziana, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, è stata presa a bastonate in Via Collatina da un passante. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, aggressione choc a Trastevere: “Erano in tre, mi hanno picchiato con una mazza da baseball” - pabloros1952 : @Te_Ti_2020 @Libero_official @ellyesse E voi, benpensanti, siete scesi in piazza dopo la vile aggressione e saccheg… - sdavite110 : Vengo a raccontarle chi si frappone tra persone che litigano per evitare le risse, chi tiene aperti i Commissariati… - Linkiesta : ???? Un anno dopo la barbara aggressione russa, Linkiesta celebra il popolo ucraino con un numero di Linkiesta Paper… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Donna di 90 anni presa a bastonate in via Collatina a #Roma, arrestato 30enne -