Ritrovato l'aereo da turismo disperso nell'Appennino: all'interno il corpo del pilota (Di domenica 5 marzo 2023) E' stato Ritrovato nel tardo pomeriggio il piccolo aereo sparito da oltre un mese, il 28 gennaio, sull'Appennino modenese. Il velivolo era in un canalone nella zona di Pievepelago. All'interno, il pilota, morto: si tratta del reggiano Ivano Montanari, 61enne che quel giorno era partito dal Campovolo di Reggio Emilia. Le ricerche erano proseguite a lungo, invano, con un importante dispiegamento di forze ma erano state complicate dalle nevicate nella zona. La zona è stata messa sotto sequestro e le operazioni di recupero inizieranno alle prime luci di domani. In campo carabinieri, soccorso alpino e vigili del fuoco. Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 marzo 2023) E' statonel tardo pomeriggio il piccolosparito da oltre un mese, il 28 gennaio, sull'modenese. Il velivolo era in un canalonea zona di Pievepelago. All', il, morto: si tratta del reggiano Ivano Montanari, 61enne che quel giorno era partito dal Campovolo di Reggio Emilia. Le ricerche erano proseguite a lungo, invano, con un importante dispiegamento di forze ma erano state complicate dalle nevicatea zona. La zona è stata messa sotto sequestro e le operazioni di recupero inizieranno alle prime luci di domani. In campo carabinieri, soccorso alpino e vigili del fuoco.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Ritrovato l'aereo da turismo disperso nell'Appennino: all'interno il corpo del pilota - NotizieVirgilio : ?? Ritrovato aereo da turismo: era disperso da un mese, morto il pilota - ElisaeTh19 : RT @Agenzia_Ansa: E' stato ritrovato il piccolo aereo sparito da oltre un mese, il 28 gennaio, sull'Appennino modenese. Il velivolo era in… - Agenzia_Ansa : E' stato ritrovato il piccolo aereo sparito da oltre un mese, il 28 gennaio, sull'Appennino modenese. Il velivolo e… - Aresseo : @BadMedic Ho capito perfettamente, vi state costruendo la storiella per cui voi non c'entrate nulla per quanto acca… -