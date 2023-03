Risultati classifica Serie A: Lecce-Inter in campo (Di domenica 5 marzo 2023) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della venticinquesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla venticinquesima giornata di Serie A che si svolgerà tra il 3 e il 6 marzo 2023: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. VENERDI’ 3 MARZO 2023 Napoli-Lazio 0-1 (67? Vecino) SABATO 4 MARZO 2023 Monza-Empoli 2-1 (19? Ciurria, 51? Satriano, 67? Izzo)Atalanta-Udinese 0-0Fiorentina-Milan 2-1 (49? Gonzalez rig., 87? Jovic, 90? + 5? Theo Hernandez) DOMENICA 5 MARZO 2023 Spezia-Verona 0-0Sampdoria-Salernitana 0-0Inter-Lecce LIVE 0-0Roma-Juventus Ore 20.45 classifica L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023)A: tutti gli aggiornamenti della venticinquesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla venticinquesima giornata diA che si svolgerà tra il 3 e il 6 marzo 2023: i, lae i marcatori delle partite. VENERDI’ 3 MARZO 2023 Napoli-Lazio 0-1 (67? Vecino) SABATO 4 MARZO 2023 Monza-Empoli 2-1 (19? Ciurria, 51? Satriano, 67? Izzo)Atalanta-Udinese 0-0Fiorentina-Milan 2-1 (49? Gonzalez rig., 87? Jovic, 90? + 5? Theo Hernandez) DOMENICA 5 MARZO 2023 Spezia-Verona 0-0Sampdoria-Salernitana 0-0LIVE 0-0Roma-Juventus Ore 20.45L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : Doppietta Red Bull in Bahrain: vince Verstappen davanti a Perez e uno strepitoso Alonso. Delusione in casa Ferrari:… - tuttofrosinone : Serie B 28a giornata: risultati e classifica aggiornata - Fiorentinanews : Frenano un po’ tutti davanti e la Fiorentina resta in piena zona play-off, vertice ad un passo. Risultati e classif… - SalentoSport : #LIVE! #SERIEA – #Risultati 25ª giornata, #classifica, prossimo turno - zazoomblog : Classifica Serie A 2022-2023: tutti i risultati della 25^ giornata - #Classifica #Serie #2022-2023: #tutti… -