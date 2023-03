Riscatto Inter | Mkhtyarian e Lautaro piegano il Lecce Nerazzurri al secondo posto

(Di domenica 5 marzo 2023) Al termine di una delle settimane più complicate l'si aggrappa al carattere e si risolleva dopo il ko di Bologna riprendendosi ilin solitaria della classifica staccando il Milan di due punti. Era obbligatorio vincere per allontanare cattivi pensieri alimentati negli ultimi giorni vissuti ad alta tensione tra incontri e vertici chiarificatori, ma soprattutto per non scivolare ancora con le "piccole" dopo aver perso già 10 punti nel 2023. E contro il, nonostante un avvio non del tutto brillante, più guardingo che coraggioso, la squadra di Inzaghi è riuscita a non inciampare, spinta da una rete dial 29', per poi garantirsi il successo conMartinez al 53'. I tre punti aiutano a vivere meglio l'avvicinamento in Champions e a togliersi quel po' ...

Giallorossi a San Siro per affrontare l'agguerrita ed in cerca di. Clima buono e squadra di Inzaghi col 3 - 5 - 2 ed in campo Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko. ...Una reazione da grande gruppo e da grandi uomini. È ciò che si aspettava Simone Inzaghi dopo la sconfitta di Bologna ed è quello che l'allenatore ha trovato nella sua, vincente in scioltezza contro il Lecce per 2 - 0. Al Giuseppe Meazza decidono Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez con una rete per tempo, ma è la prestazione in generale a convincere tutti: ...... allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, il San Siro, l'di Simone Inzaghi ospita il Lecce di ...la partita in tv e streaming Il Biscione arriva a questa sfida di campionato in cerca di...

Riscatto Inter: Mkhitaryan e Lautaro liquidano il Lecce, Inzaghi torna secondo La Gazzetta dello Sport

LUIGI LAGUARAGNELLA - Con una prova convincente l'Inter supera il Lecce per 2-0. Decidono le reti di Mkhitaryan e Lautaro Martinez, una per tempo. I nerazzurri sono stati padroni del campo per oltre ...Pronto riscatto dell’Inter, che davanti ad un pubblico ancora numeroso, supera il Lecce e conquista in solitudine il secondo posto in classifica a meno 15 dal Napoli, a più 2 dalla Lazio e più tre dal ...