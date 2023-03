Riscatto Inter: Mkhitaryan e Lautaro liquidano il Lecce, Inzaghi torna secondo (Di domenica 5 marzo 2023) Una reazione da grande gruppo e da grandi uomini. È ciò che si aspettava Simone Inzaghi dopo la sconfitta di Bologna ed è quello che l'allenatore ha trovato nella sua Inter, vincente in scioltezza ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 marzo 2023) Una reazione da grande gruppo e da grandi uomini. È ciò che si aspettava Simonedopo la sconfitta di Bologna ed è quello che l'allenatore ha trovato nella sua, vincente in scioltezza ...

