Riley Keough, i look più glam della star di Daisy Jones and the Six (Di domenica 5 marzo 2023) Riley Keough è la protagonista di Daisy Jones and the Six su Prime Video. Ma è già nota alla pop culture sia come attrice che come nipote di una grande star della musica: è infatti la nipote di Elvis Presley. Per Riley Keough il talento è questione di famiglia. Nipote di Elvis Presley, essendo figlia di Lisa Marie Presley, oggi è un’attrice che ha guadagnato la sua fetta di pubblico anche come protagonista di Daisy Jones and the Six, una nuova serie televisiva distribuita su Prime Video. Avendo la musica come parte del suo DNA, per Riley Keough non è stato complicato interpretare una cantante anche in TV. Il suo personaggio, Daisy, ha diverse sfumature dentro di sé ed ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 marzo 2023)è la protagonista diand the Six su Prime Video. Ma è già nota alla pop culture sia come attrice che come nipote di una grandemusica: è infatti la nipote di Elvis Presley. Peril talento è questione di famiglia. Nipote di Elvis Presley, essendo figlia di Lisa Marie Presley, oggi è un’attrice che ha guadagnato la sua fetta di pubblico anche come protagonista diand the Six, una nuova serie televisiva distribuita su Prime Video. Avendo la musica come parte del suo DNA, pernon è stato complicato interpretare una cantante anche in TV. Il suo personaggio,, ha diverse sfumature dentro di sé ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DontBlameAl : ho appena scoperto che riley keough è la nipote di elvis - maiachrystie : @mufinoansioso é a riley keough - catyeojin : WAIT RILEY KEOUGH PLAYED STEFANI IN ZOLA!?? SKDHJSHSJDJD - wand4sversion : raga scusate ma in che senso riley keough è la figlia di lisa marie presley - goaldivlasic : Riley Keough è DAVVERO nata per essere Daisy Jones -