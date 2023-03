Righetti: «Se l’Inter gioca da squadra non ce n’è per nessuno! Problema altrove» (Di domenica 5 marzo 2023) l’Inter sarà attesa dalla partita contro il Lecce alle 18. L’ex difensore Righetti, intervenuto a TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport +, individua quale sia il vero Problema – per lui – della squadra di Inzaghi. MEGLIO IN CAMPIONATO? – Ubaldo Righetti non sposa la linea di un’Inter dal doppio volto fra Serie A e coppe nazionali e internazionali: «Non credo che Simone Inzaghi faccia la differenza solo nelle coppe, a livello strategico. Ha giocatori internazionali, capitani e di grande esperienza: l’idea che ho sull’Inter è che quando gioca da squadra non ce n’è per nessuno. Ha un grande potenziale non solo sugli undici, il Problema nasce quando è slegata mentalmente. Fra un litigio fra di loro, lamentele e le ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023)sarà attesa dalla partita contro il Lecce alle 18. L’ex difensore, intervenuto a TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport +, individua quale sia il vero– per lui – delladi Inzaghi. MEGLIO IN CAMPIONATO? – Ubaldonon sposa la linea di un’Inter dal doppio volto fra Serie A e coppe nazionali e internazionali: «Non credo che Simone Inzaghi faccia la differenza solo nelle coppe, a livello strategico. Hatori internazionali, capitani e di grande esperienza: l’idea che ho sulè che quandodanon ce n’è per nessuno. Ha un grande potenziale non solo sugli undici, ilnasce quando è slegata mentalmente. Fra un litigio fra di loro, lamentele e le ...

