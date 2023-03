Riconoscete questa bimba in braccio al suo papà? È una cantante famosissima (Di domenica 5 marzo 2023) E’ stata la stessa artista a pubblicare questa foto, accompagnata da parole molto dolci e intense. Come la sua musica Il suo nome, Cecilia Cipressi, forse non dirà nulla. Così come forse vi sarà difficile riconoscerla da questa immagine in bianco e nero, di oltre 40 anni fa. Ma questa bimba in braccio al suo papà è oggi una delle cantanti più apprezzate d’Italia. Riconoscete questa bambina – Fonte Instagram – grantennistoscana.itE’ stata lei stessa a pubblicare questo scatto assai datato. Una foto che ha più di 40 anni, avendone 46 la nostra cantante. Un post tenero, quello pubblicato su Instagram, che prima era stato archiviato, forse per pudore e riservatezza. Ma poi condiviso con i followers. Parole intense, proprio come la sua ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 5 marzo 2023) E’ stata la stessa artista a pubblicarefoto, accompagnata da parole molto dolci e intense. Come la sua musica Il suo nome, Cecilia Cipressi, forse non dirà nulla. Così come forse vi sarà difficile riconoscerla daimmagine in bianco e nero, di oltre 40 anni fa. Mainal suoè oggi una delle cantanti più apprezzate d’Italia.bambina – Fonte Instagram – grantennistoscana.itE’ stata lei stessa a pubblicare questo scatto assai datato. Una foto che ha più di 40 anni, avendone 46 la nostra. Un post tenero, quello pubblicato su Instagram, che prima era stato archiviato, forse per pudore e riservatezza. Ma poi condiviso con i followers. Parole intense, proprio come la sua ...

