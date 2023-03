Ricetta Donut Al Forno

Leggi su 20migliori

(Di domenica 5 marzo 2023) Ingredienti Per preparare dei deliziosialavrai bisogno dei seguenti ingredienti: 350 gr di farina 00 50 gr di burro ammorbidito a temperatura ambiente 2 uova 180 ml di latte intero 90 gr di zucchero semolato 1 bustina di lievito per dolci 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 1 pizzico di sale zucchero a velo per decorare Preparazione Per iniziare la preparazione deial, prendi una ciotola capiente e setaccia la farina insieme al lievito per dolci. Aggiungi lo zucchero semolato e il pizzico di sale e mescola bene gli ingredienti. In una seconda ciotola sbatti le uova con il burro ammorbidito e l’estratto di vaniglia fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungi il latte intero e continua a mescolare. Versa il composto liquido nella ciotola con gli ingredienti secchi e mescola con cura fino ...