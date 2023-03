(Di domenica 5 marzo 2023)è l’uomo del momento. Più di Cody Rhodes, e forse anche più di Roman. Per i fan è lo sfavorito che, attraverso un percorso lastricato da sacrifici e ingiustizie, è arrivato ad essere il degno successore del Capotribù come campione WWE. Eppure, nel dietro le quinte, non deve essere stato facile approcciarlo, almeno a detta di Ric. Nel suo podcast “Woooo Uncensored“, il Nature Boy ha dichiarato “Jhonny Knoxville è l’unica persone chepuò picchiare. Se litigasse con me, uscirebbe battuto e pieno di lividi”. Ma da dove deriva tanta animosità nei confronti del canadese? “è dieci volte meglio” Ricordando gli inizi diha detto di aver avuto diverse difficoltà nell’avere un dialogo con lui, a differenza dell’amico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Ric Flair: 'Con Sami Zayn ho chiuso. Molto più bravo Kevin Owens' - SpazioWrestling : Dopo Raw, Becky Lynch trova un posto accanto a Ric Flair nella storia della WWE #WWE #Raw #BeckyLynch - Zona_Wrestling : Ric Flair: 'Avrei voluto lottare con Roman Reigns, per il resto ho affrontato tutti' - IWAItaly1 : Seminario/Tryout con @TheMikeMondo !!! Ci stanno arrivando richieste da tutta Italia e tutta Europa!!!! Sali sul… - Zona_Wrestling : Ric Flair impegnatissimo 'extra ring': Sarà il volto di una 'epocale' svolta in ambito medico… -

Il passato (), il presente (Triple H) e il futuro (Batista e Randy Orton) assieme per mettere a ferro e fuoco lo show rosso della WWE e vincere tutti i titoli. Nel 2005 Batista vinse la ...Nella lunga lista di incontri sul ring doveroso ricordare quelli contro Andre The Giant, Hulk Hogan e. Dal ring alla politica. Dopo aver appeso i guantoni al chiodo Inoki si è dato alla ...Il passato (), il presente (Triple H) e il futuro (Batista e Randy Orton) assieme per mettere a ferro e fuoco lo show rosso della WWE e vincere tutti i titoli. Nel 2005 Batista vinse la ...

Ric Flair vorrebbe lavorare da manager in AEW o WWE The Shield Of Wrestling

Uno degli episodi più controversi e discussi del 2022 è stato, senza ombra di dubbio, l'ultimo match di Ric Flair. Il "Nature Boy" ha infatti deciso di uscire dal ritiro (ancora una volta) e tornare s ...Nell'ultima puntata del suo podcast, il due volte WWE Hall of Famer racconta cosa gli manca di più nella sua carriera ...