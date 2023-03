Resta con me, trama, cast e anticipazioni della terza puntata, stasera 5 marzo su Rai 1 (Di domenica 5 marzo 2023) stasera 5 marzo su Rai 1 torna Resta con me, la fiction con Francesco Arca ideata da Maurizio De Giovanni: anticipazioni, trama e cast. stasera 5 marzo su Rai 1 in prima serata va in onda la terza puntata di Resta con me, la fiction con Francesco Arca ideata da Maurizio De Giovanni. Il poliziesco procedural, vede l'attore vestire i panni del vicequestore Alessandro Scuderi. Nell'episodio in onda oggi saranno rivelati nuovi indizi sulla sparatoria che ha visto coinvolti Scudieri e Paola nella prima puntata. trama della terza puntata in onda stasera Una madre disperata minaccia di gettarsi dal tetto del ... Leggi su movieplayer (Di domenica 5 marzo 2023)su Rai 1 tornacon me, la fiction con Francesco Arca ideata da Maurizio De Giovanni:su Rai 1 in prima serata va in onda ladicon me, la fiction con Francesco Arca ideata da Maurizio De Giovanni. Il poliziesco procedural, vede l'attore vestire i panni del vicequestore Alessandro Scuderi. Nell'episodio in onda oggi saranno rivelati nuovi indizi sulla sparatoria che ha visto coinvolti Scudieri e Paola nella primain ondaUna madre disperata minaccia di gettarsi dal tetto del ...

