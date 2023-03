Resta con me, terza puntata stasera su Rai1: anticipazioni (Di domenica 5 marzo 2023) stasera su Rai1 in prima serata terzo appuntamento con Resta con me, la fiction con Francesco Arca che, di settimana in settimana, sta confermando il favore del pubblico verso le fiction targate RAI. Diretta da Monica Vullo, la serie nasce da un’idea di Maurizio De Giovanni e da un soggetto originale di Donatella Diamanti. Nelle anticipazioni della terza puntata proseguono le indagini del Vicequestore Alessandro Scudieri, interpretato da Francesco Arca. Una madre disperata minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori ma la giovane agente della Squadra Mobile Linda riesce a evitare la tragedia. Alessandro e Paola (Laura Adriani), giudice del Tribunale dei Minori, alleati nella gestione del caso, si riavvicinano ma l’intesa dura poco. Intanto al porto viene rubata una bisarca ... Leggi su cinemaserietv (Di domenica 5 marzo 2023)suin prima serata terzo appuntamento concon me, la fiction con Francesco Arca che, di settimana in settimana, sta confermando il favore del pubblico verso le fiction targate RAI. Diretta da Monica Vullo, la serie nasce da un’idea di Maurizio De Giovanni e da un soggetto originale di Donatella Diamanti. Nelledellaproseguono le indagini del Vicequestore Alessandro Scudieri, interpretato da Francesco Arca. Una madre disperata minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori ma la giovane agente della Squadra Mobile Linda riesce a evitare la tragedia. Alessandro e Paola (Laura Adriani), giudice del Tribunale dei Minori, alleati nella gestione del caso, si riavvicinano ma l’intesa dura poco. Intanto al porto viene rubata una bisarca ...

