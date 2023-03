Resta con me: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (Di domenica 5 marzo 2023) Stasera, domenica 5 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Una madre è in preda alla disperazione. Pensa che non abbia più senso vivere e per questo minaccia di gettarsi giù dal tetto del Tribunale dei Minori. Linda interviene prontamente, parla con lei e riesce a farla desistere. Intanto, Alessandro e Paola gestiscono questo caso e ciò li porta a sentirsi di nuovo vicini. Dopo una notte insieme, però, la ... Leggi su tpi (Di domenica 5 marzo 2023) Stasera, domenica 5 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladicon me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Una madre è in preda alla disperazione. Pensa che non abbia più senso vivere e per questo minaccia di gettarsi giù dal tetto del Tribunale dei Minori. Linda interviene prontamente, parla con lei e riesce a farla desistere. Intanto, Alessandro e Paola gestiscono questo caso e ciò li porta a sentirsi di nuovo vicini. Dopo una notte insieme, però, la ...

