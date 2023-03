Resta con me | le anticipazioni della terza puntata

Leggi su panorama

(Di domenica 5 marzo 2023) Scudieri non si dà per vinto: il brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli le prova tutte per stanare la "bandalancia termica" ma proprio quando sta per catturare il basista, i malviventi riescono ancora una volta a batterli sul tempo. Come hanno fatto? È ad alto tasso di colpi di scena ladicon me, la serie di Rai 1 con Francesco Arca e Laura Adriani, ideata da Maurizio De Giovanni, il classico poliziesco in cui si mescola i toni del family la commedia e il racconto sociale. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda domenica 5 marzo.con me, leUna donna disperata minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori davanti agli occhi di Paola ...