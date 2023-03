Resta con me, anticipazioni ultima puntata: trama episodi domenica 12 marzo 2023 (Di domenica 5 marzo 2023) Resta con me, anticipazioni ultima puntata e finale di stagione. Giunge al termine la fiction che vede protagonista Francesco Arca nei panni del vicequestore aggiunto Alessandro Scudieri. domenica prossima, 12 marzo, andrà in onda l’ultimo imperdibile appuntamento: come si concluderà la storia? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo. Cosa è successo nell’ultima puntata La vita sorride ad Alessandro Scudieri, brillante Vicequestore in forza alla Squadra Mobile di Napoli. Poi però tutto cambia all’improvviso. Adesso però siamo arrivati ad un passo dal finale di stagione. Nell’ultima puntata abbiamo visto gli episodi numero cinque e numero sei. Nel primo, viene rubata una bisarca e nel video del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023)con me,e finale di stagione. Giunge al termine la fiction che vede protagonista Francesco Arca nei panni del vicequestore aggiunto Alessandro Scudieri.prossima, 12, andrà in onda l’ultimo imperdibile appuntamento: come si concluderà la storia? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo. Cosa è successo nell’La vita sorride ad Alessandro Scudieri, brillante Vicequestore in forza alla Squadra Mobile di Napoli. Poi però tutto cambia all’improvviso. Adesso però siamo arrivati ad un passo dal finale di stagione. Nell’abbiamo visto glinumero cinque e numero sei. Nel primo, viene rubata una bisarca e nel video del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : La croce realizzata con ciò che resta della barca naufragata a #Cutro sarà portata oggi alla via Crucis organizzata… - ilfoglio_it : La prima volta in cui un segretario scelto dagli iscritti viene sconfitto alle primarie, come accaduto nel Pd con E… - lmisculin : Giornalisticamente parlando: che storia, quella di @ellyesse. Eletta a sorpresa al Parlamento Europeo, 5 anni da sg… - carlopalomar : RT @CorriereCitta: Come finisce Resta con me su Rai 1? Trama ultima puntata #RestaConMe - CorriereCitta : Come finisce Resta con me su Rai 1? Trama ultima puntata #RestaConMe -