Reportage TPI – Il dramma dei rifugiati siriani in Turchia | “Non vogliamo essere considerati vittime di Serie B”

Prima, una guerra civile che dal 2011 ad oggi ha ucciso almeno un mezzo milione di persone. La distruzione, la perdita di tutto, la fuga. Poi, l'attraversamento del confine per entrare in un Paese stabile, sicuro. Ricominciare tutto da capo. Infine, arrivano i terremoti del 6 Febbraio 2023. Per milioni di rifugiati siriani che vivono in Turchia, questo è solo l'ennesimo capitolo di un decennio in cui più che vivere, non hanno fatto altro che tentare disperatamente di sopravvivere. Nei terremoti che hanno colpito il sud della Turchia e il nord della Siria hanno perso la vita almeno 44mila persone. La Turchia è un Paese ad alto rischio sismico, ma un disastro di questa portata è storicamente unico. Dieci province sono state danneggiate. Per un po' di prospettiva, basti pensare che il terremoto è stato ...

