REPORTAGE IN ESCLUSIVA – Viaggiando attraverso l’inferno siriano post terremoto

(Di domenica 5 marzo 2023) «Shukran liujudicom huna, shukran lidaamikom», grazie per essere qui, grazie per il vostro sostegno. Piange e prova a sorridere Juri, mentre ci stringe a sé come a voler condividere il dolore lacerante che si porta dentro. E’ la giovane preside di una scuola media di Aleppo, che ha perso la famiglia a Jenderes, cittadina ad una manciata di chilometri da Afrin, l’enclave curda del nord-ovest della Siria, pesantemente colpita dai bombardamenti turchi prima e daldel 6 febbraio scorso poi. Malgrado il suo dramma, è qui a prendersi cura di 500 persone che come lei hanno subito la stessa sorte. Nei suoi occhi non trapela disperazione, ma solo grande dignità e forza, quella che serve per rimboccarsi le maniche ed aiutare gli altri ad andare avanti. Le aule dell’edificio, risparmiate solo per un puro caso dai bombardamenti e dai colpi di artiglieria pesante ...