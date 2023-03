Reazione Kean, calcione a Mancini e rosso (Di domenica 5 marzo 2023) Bruttissima Reazione di Moise Kean nella sfida tra Roma e Juve, appena entrato in campo l’attaccante ha rifilato un calcione a Mancini Bruttissima Reazione di Moise Kean nella sfida tra Roma e Juve, appena entrato in campo l’attaccante ha rifilato un calcione a Mancini. rosso diretto e partita finita a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Una Reazione esagerata dopo un corpo a corpo con il difensore della Roma. Due giornate di squalifica potrebbe arrivare per l’attaccante bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Bruttissimadi Moisenella sfida tra Roma e Juve, appena entrato in campo l’attaccante ha rifilato unBruttissimadi Moisenella sfida tra Roma e Juve, appena entrato in campo l’attaccante ha rifilato undiretto e partita finita a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Unaesagerata dopo un corpo a corpo con il difensore della Roma. Due giornate di squalifica potrebbe arrivare per l’attaccante bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

