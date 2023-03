Real Madrid | Jovic e il suo tempo al Real Madrid | “Ho ricevuto pressioni ingiuste ed è stata un’esperienza infelice”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 5 marzo 2023) 2023-03-04 19:58:22 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Luca Jovi? ha rilasciato un’intervista questo sabato ai media italiani ‘La Repubblica’ in cui ha parlato di tutto ciò che riguardava il suo Resta alla Fiorentina, la partita di oggi in Serie A contro il Milan e il suo periodo frustrato alessendo questa la prima volta da novembre in cui il serbo parla della squadra che ancora possiede. L’attaccante, che accumula 10 gol e 2 assist nel ‘Fiore’ha iniziato l’intervista parlando della sua infanzia difficile, segnata da lunghi viaggi con il padre affinché Luka potesse allenarsi come calciatore: “Mio padre ha percorso 145 chilometri per portarmi agli allenamenti e molte volte abbiamo dormito in macchina. È stato difficile, ma sono riuscito aizzare il mio sogno di ...