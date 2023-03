Ravanusa | scontri tra tifosi per il derby Canicattì-Licata Sassi e bottiglie contro le forze dell’ordine | agenti feriti e auto danneggiate

(Di domenica 5 marzo 2023) Si è giocato come previsto ilfravalevole per la 26esima giornata di Serie D. Ma la partita in programma allo stadio “Saraceno” diha innescatoviolentissimi tra le tifoserie. Non è chiaro al momento, cosa li abbia innescati, ma secondo le prime ricostruzioni sembra che numerosidel, senza biglietto, abbiano cercato di caricare idella squadra avversaria, il, all’esterno dello stadio. Lehanno subito creato un cordone, ma sono state bersagliate da una fitta sassaiola e dal lancio didi vetro. Violenza gratuita che ha creato danni ingenti: sarebbero almeno cinque le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Ravanusa, scontri durante il derby Canicattì-Licata: «Sassaiola contro gli agenti» - wltv6 : Scontri fra tifoserie, all'esterno dello stadio Saraceno di Ravanusa (Ag) dove è in corso il derby fra Canicattì e… - romi_andrio : RT @Open_gol: Secondo le prime ricostruzioni tifosi del Canicattì, senza biglietto, avrebbero cercato di caricare i tifosi della squadra av… - serenel14278447 : 'SICILIA Ravanusa, scontri durante il derby Canicattì-Licata: «Agenti feriti»' - sportli26181512 : Scontri tra tifosi a Ravanusa, la polizia interviene ed è presa d'assalto: Scontri tra tifosi a Ravanusa, la polizi… -

... in provincia di Agrigento, all'esterno dello stadio Saraceno di, in occasione del derby ... Non ci sono feriti, contrariamente a quanto era sembrato mentre glierano in corso, fra ...Sarebbero state danneggiate anche 5 autovetture di privati ...fra tifoserie, all'esterno dello stadio Saraceno di, in provincia di Agrigento, durante il derby fra Canicattì e Licata. Almeno cinque autovetture di servizio delle forze dell'ordine ...

Ravanusa, scontri durante il derby Canicattì-Licata: «Diverse auto danneggiate» Corriere della Sera

Le forze dell'ordine in assetto antisommossa hanno impedito ai gruppi di supporter di entrare in contatto. Nessun ferito ...Durante il derby locale, i tifosi del Canicattì hanno cercato di caricare quelli del Licata ma le forze dell'ordine hanno impedito il contatto: sassaiola e auto danneggiate ...