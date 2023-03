(Di domenica 5 marzo 2023) Tutto sarebbe stato innescato da una violenta rissa tra opposte tifoserie prima del match di serie D di calcio, in provincia di Agrigento. Danneggiate almeno cinque auto delle forze dell’ordine

Sarebbero state danneggiate anche 5 autovetture di ...tra tifosi e Polizia nel corso del match tra Canicattì e Licata , acceso derby agrigentino ...per la ventiseiesima giornata del girone I di Serie D e disputato sul campo neutro di. ...Durante il derby del campionato di serie D tra Canicattì e Licata si sono verificati tafferugli tra le opposte tifoserie. Glisono avvenuti all'esterno dello stadio Saraceno di. Ci sono dei feriti fra poliziotti, carabinieri e finanzieri e almeno cinque autovetture di servizio delle forze dell'ordine sono ...

Ravanusa, scontri durante il derby Canicattì-Licata: «Diversi agenti feriti» Corriere della Sera

Allo stadio “Saraceno” di Ravanusa Canicattì e Licata si spartiscono la posta ... unica notizia positiva di una giornata macchiata pure dagli scontri fuori dal campo tra le due tifoserie.Il derby tra Canicattì e Licata si trasforma in guerriglia. All'esterno dello stadio Saraceno di Ravanusa, in provincia di Agrigento, le due tifoserie sono entrate in contatto e ...