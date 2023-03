Raptus di Leo Messi | prova a baciare in bocca Mbappè | il video clamoroso | Guarda

(Di domenica 5 marzo 2023) Scene spiazzanti e molto peculiari, quelle che si sono viste a Parigi lo scorso lunedì, in occasione della cerimonia del premio The Best Fifa. A vincere, Leo, che si è imposto su Kylian, il compagno di squadra al Psg. Il sette volte Pallone d'Oro vince dopo il trionfo ai mondiali con l'Argentina, proprio sulla Francia, proprio su. Ma ora eccoci alle scene peculiari. Il punto è che è accaduto qualcosa di davvero inconsueto al momento della proclamazione. Ainfatti l'emozione ha tirato un brutto scherzo. La Pulce era seduta tra sua moglie, Antonella Roccuzzo, ed. E quando è stato annunciato il suo nome, ecco che Leo si gira per... tentare di. Insomma, l'argentino è andato in confusione: voleva ...

... menestrello senza età e grillo parlante del rock'n'roll italiano, e il giovaneGassman : ... Niente, come Blanco, e nessuna esigenza di fermare tutto e riprendere daccapo, come accaduto a ...... il monologo di Chiara Ferragni , ildi Blanco . Per quanto riguarda la gara, la classifica ... Quindi Ultimo seguito daGassmann . - -Già, il trionfo al mondiale in Qatar 2022 cambia la vita a tutti gli argentini, non solo aMessi , il capitano e trascinatore. Anzi, la leggenda in carne ed ossa. Il punto è che per i membri dell'Albiceleste che nella finalissima contro la Francia ha scritto un pezzo di storia, ora l'...