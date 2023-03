“Ragazzi, Edoardo sta male”. GF Vip 7, l’allarme dei fan. E se ne accorge anche Micol Incorvaia (Di domenica 5 marzo 2023) Brutte notizie per i fan di Edoardo Tavassi. Il papabile vincitore del GF Vip è in crisi nera. Tutto succede dopo le terribili parole di Sonia Bruganelli nei suoi confronti. Durante l’ultima puntata del reality infatti, non ci è andata affatto leggera la moglie di Bonolis sul fratello di Guendalina. Secondo l’opinionista del programma, dietro l’immagine da ‘bravo ragazzo’, in realtà Tavassi nasconderebbe un altro fine e sarebbe il primo ad essere interessato alle dinamiche del gioco. Questo chiaramente è l’idea che si è fatta Sonia su di lui che l’ha accusato non solo di essere uno stratega, ma lo ha attaccato duramente sul piano personale, usando parole come “manipolatore” e “senza anima“. Chiaramente, come farebbe ogni persona buona al mondo, Edoardo Tavassi si è chiuso in sé stesso cercando di capire dove ha sbagliato a comunicare i suoi valori. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 marzo 2023) Brutte notizie per i fan diTavassi. Il papabile vincitore del GF Vip è in crisi nera. Tutto succede dopo le terribili parole di Sonia Bruganelli nei suoi confronti. Durante l’ultima puntata del reality infatti, non ci è andata affatto leggera la moglie di Bonolis sul fratello di Guendalina. Secondo l’opinionista del programma, dietro l’immagine da ‘bravo ragazzo’, in realtà Tavassi nasconderebbe un altro fine e sarebbe il primo ad essere interessato alle dinamiche del gioco. Questo chiaramente è l’idea che si è fatta Sonia su di lui che l’ha accusato non solo di essere uno stratega, ma lo ha attaccato duramente sul piano personale, usando parole come “manipolatore” e “senza anima“. Chiaramente, come farebbe ogni persona buona al mondo,Tavassi si è chiuso in sé stesso cercando di capire dove ha sbagliato a comunicare i suoi valori. ...

