Questo bambino ha trascorso tutta la sua infanzia lontano da sua sorella | lo riconoscete?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 5 marzo 2023)? La sua storia ormai è famosissima, per anni è stato allontanato da suache vedete in foto ultimamente sta riscontrando tantissimo successo in tv. Inizia da piccolissimo a rappare e diventa uno dei primi fidanzati di una futura concorrente del Grande Fratello. Ai tempi della casa di cinecittà la casa più spiata d'Italia ospitava gente comune che sosteneva lunghissimi provini per entrare nel reality show, ai tempi condotto da Alessia Marcuzzi. Successivamente inizia a diventare famoso per alcune sue amicizie e soprattutto una fidanzata famosissima. La separazione con quest'ultima spezza il cuore dei fan che, durante la pandemia, si sono tenuti compagnia con le numerosissime dirette che vedeva non solo i due protagonisti, ma spesso ...