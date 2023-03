“Questa è la verità”: Antonino Spinalbese si espone sul legame con Ginevra Lamborghini (Di domenica 5 marzo 2023) Antonino Spinalbese dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip arriva a Verissimo per ripercorrere la sua prima esperienza televisiva Antonino Spinalbese Questa domenica è stato ospite a Verissimo dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip. Il noto hair-stylist lo scorso 19 settembre ha varcato la porta rossa della Casa più spata d’Italia per intraprendere la sua prima esperienza televisiva come concorrente nel reality show di Canale 5. Leggi anche –> Martina Nasoni, le prime parole dopo il GFVip e il gesto social verso Daniele Le parole dell’ex gieffino… “Com’è stato tornare alla realtà dopo quasi sei mesi dentro la Casa del Grande Fratello?” chiede la conduttrice Silvia Toffanin. Antonino replica: “E’ stato stupendo e credo anche molto facile ritornare perchè avevo a casa l’amore della mia ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 marzo 2023)dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip arriva a Verissimo per ripercorrere la sua prima esperienza televisivadomenica è stato ospite a Verissimo dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip. Il noto hair-stylist lo scorso 19 settembre ha varcato la porta rossa della Casa più spata d’Italia per intraprendere la sua prima esperienza televisiva come concorrente nel reality show di Canale 5. Leggi anche –> Martina Nasoni, le prime parole dopo il GFVip e il gesto social verso Daniele Le parole dell’ex gieffino… “Com’è stato tornare alla realtà dopo quasi sei mesi dentro la Casa del Grande Fratello?” chiede la conduttrice Silvia Toffanin.replica: “E’ stato stupendo e credo anche molto facile ritornare perchè avevo a casa l’amore della mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “VOGLIONO LA SUPERLEGA PER FARE PIÙ SOLDI? GESTISCANO MEGLIO QUELLI CHE HANNO” Domanda: chi ha mai detto questa sem… - teatrolafenice : Nasceva oggi a Venezia nel 1696 Giambattista Tiepolo e questa è una delle sue luci sull'oscurità: 'L'allegoria nuzi… - GrandeFratello : C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Gran… - Lambe30 : RT @ZZiliani: “VOGLIONO LA SUPERLEGA PER FARE PIÙ SOLDI? GESTISCANO MEGLIO QUELLI CHE HANNO” Domanda: chi ha mai detto questa semplice veri… - Balu875651831 : RT @susy43279731: Guardate cosa diceva questa testata un anno fa. Ma dove le prendono certe notizie che poi ci propinano come verità? E c'è… -