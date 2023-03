Quarta Repubblica, gli ospiti e le anticipazioni di lunedì 6 marzo (Di domenica 5 marzo 2023) Domani sera, lunedì 6 marzo, torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì in prima serata da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata la manifestazione antifascista di Firenze e il caso Cospito con gli incidenti al corteo degli anarchici di Torino. Si parlerà anche di immigrazione con la tragedia di Cutro e le polemiche politiche sui soccorsi. Con reportage, cifre e approfondimenti, ci si occuperà anche delle varie direttive green imposte dall’Unione europea che rischiano di mettere in crisi famiglie e imprese. Leggi anche –> Nikita Pelizon e Onestini scontro a distanza: il web si divide L’indiscrezione Poi, l’omaggio di Quarta Repubblica a Lucio Battisti nell’anniversario ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 marzo 2023) Domani sera,, torna l’appuntamento con “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogniin prima serata da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata la manifestazione antifascista di Firenze e il caso Cospito con gli incidenti al corteo degli anarchici di Torino. Si parlerà anche di immigrazione con la tragedia di Cutro e le polemiche politiche sui soccorsi. Con reportage, cifre e approfondimenti, ci si occuperà anche delle varie direttive green imposte dall’Unione europea che rischiano di mettere in crisi famiglie e imprese. Leggi anche –> Nikita Pelizon e Onestini scontro a distanza: il web si divide L’indiscrezione Poi, l’omaggio dia Lucio Battisti nell’anniversario ...

