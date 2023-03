Quarta puntata di “Freedom”, le anticipazioni di lunedì 6 marzo (Di domenica 5 marzo 2023) lunedì 6 marzo, in prima serata, su Italia 1, «Freedom» torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali e tra cunicoli oscuri e perigliosi. Leggi anche –> Quarta Repubblica, gli ospiti e le anticipazioni di lunedì 6 marzo Al centro della Quarta puntata: in Egitto, per entrare nelle Piramidi di Dahshur e nell’inedita Piramide Nera e, in Spagna, per capire cosa siano gli inquietanti volti di Bélmez. In Piemonte, a Torino, per conoscere il Palazzo dell’Arsenale e la sua scuola di formazione per ufficiali dell’Esercito; in Campania, per entrare nello straordinario Acquedotto Carolino, che serve la Reggia di Caserta e, in Emilia-Romagna, a Bobbio, per conoscere i segreti della ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 marzo 2023), in prima serata, su Italia 1, «» torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali e tra cunicoli oscuri e perigliosi. Leggi anche –>Repubblica, gli ospiti e lediAl centro della: in Egitto, per entrare nelle Piramidi di Dahshur e nell’inedita Piramide Nera e, in Spagna, per capire cosa siano gli inquietanti volti di Bélmez. In Piemonte, a Torino, per conoscere il Palazzo dell’Arsenale e la sua scuola di formazione per ufficiali dell’Esercito; in Campania, per entrare nello straordinario Acquedotto Carolino, che serve la Reggia di Caserta e, in Emilia-Romagna, a Bobbio, per conoscere i segreti della ...

