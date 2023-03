Quando escono gli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023: primi spunti (Di domenica 5 marzo 2023) In tanti si chiedono in questi giorni Quando escono gli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023, trattandosi da sempre di un appuntamento speciale e ricco di novità per il pubblico. Al costo di circa 10 euro (salvo eventuali cambi di tariffe rispetto a quanto avvenuto nel corso delle ultime stagioni), sarà possibile acquistare le Figurine riguardanti i giocatori che hanno cambiato squadra durante la sessione di calciomercato invernale. Rispetto al box contenente 40 unità, in caso di slot disponibili verranno aggiunti anche quei giocatori non contemplati in occasione del lancio ufficiale dell’album nei mesi scorsi. Prime previsioni su Quando escono gli aggiornamenti ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 marzo 2023) In tanti si chiedono in questi giornigli, trattandosi da sempre di un appuntamento speciale e ricco di novità per il pubblico. Al costo di circa 10 euro (salvo eventuali cambi di tariffe rispetto a quanto avvenuto nel corsoultime stagioni), sarà possibile acquistare leriguardanti i giocatori che hanno cambiato squadra durante la sessione di calciomercato invernale. Rispetto al box contenente 40 unità, in caso di slot disponibili verranno aggiunti anche quei giocatori non contemplati in occasione del lancio ufficiale dell’album nei mesi scorsi. Prime previsioni sugli...

