Qualcosa di inammissibile Maurizio Costanzo | Fabio Fazio sotto-choc

(Di domenica 5 marzo 2023) È ancora sconvoltodalla scomparsa di, avvenuta lo scorso 24 febbraio. Il giornalista e conduttore di Che tempo che fa, su Rai tre, al settimanale Oggi ha confessato cheè stato più "di un personaggio televisivo, è diventato parte dell'immaginario collettivo". Quindi ha ricordato le sue ospitate alShow e quando lui lo ha invitato nelle sue trasmissioni: "Ho nostalgia di lui", ha detto. Secondoil suo show è stata la trasmissione "più contemporanea che si possa mettere in scena, fatta solo di parole e di protagonisti che sul palcoscenico di un teatro mettono in scena indistinguibili il loro essere pubblico e il loro essere privato". Ha raccontato che con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuli_si : Il 'melonismo' funziona così: succede qualcosa di tragico, indecente, inammissibile, irresponsabile in cui sono coi… - mattparkerrrr : @pfmajorino È inammissibile oltre che essere gravissimo. È qualcosa che non ha precedenti. #ilPeggior_GOVERNO_diSempre - Alessio2345678 : @the_saint_976 @maxmerk68 @giusbrindisi @LaSamy65280885 @barbybongioanni @anticofuturo @ZerOmeopatico @Alexia70__… -

... e pertanto chiedono "una scuola pulita e a norma per studenti e professori, perché è... Una alunna ha però commentato: "Io non faccio di tutta l'erba un fascio, magaridi buono ......30 del 25/02/2023; senon abbia funzionato nel coordinamento interministeriali (Interno, ... Èche una persona o una famiglia che proviene dalla Somalia o dall'Afghanistan per ...Magaril'ho dimenticata, ma è già più che sufficiente per dire che tutto ciò è, inaccettabile! I rappresentanti del governo devono dare il buon esempio. Adoperare toni consoni, ...