(Di domenica 5 marzo 2023) Ildimaturato nella scuola di titolarità si perde ina mobilità volontaria. Si potrà maturare nella nuova scuola di titolarità a decorrere dall'anno scolastico in cui si ottiene ilL'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Punteggio di continuità: quali conseguenze in seguito a movimento volontario -

... concedendo ben poco agli avversari, sia sul piano del gioco che del. Per darealla vittoria esterna di sette giorni fa a Piacenza, Tedino sceglie il collaudato "4 - 3 - 1 - 2", ...... nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando ladidattica e il criterio di maggiorenella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri ...Una bella Rari cede, in casa, al Lavagna 90 coldi 12 - 14 . Prestazione di livello dei ragazzi di Gerbò che però pagano qualche ingenuità ...a non scoraggiarsi e anzi proporsi con...