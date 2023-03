(Di domenica 5 marzo 2023) Brutto incidente stradale sulla provinciale" Limari , all'entrata del comune nebroideo. Un, proveniente da Palermo, con circa 50 persone a, per cause in corso di ...

Brutto incidente stradale sulla provinciale Sinagra " Limari , all'entrata del comune nebroideo. Un, proveniente da Palermo, con circa 50 persone a bordo, per cause in corso di accertamento, forse toccando il guardrail è finito nella scarpata sottostante . Sul posto al momento, ...Ilha sfondato la barriera ed è rotolato giù. Fortunatamente non ci sono sati feriti tra ... dove un autobus di linea è precipitato questa mattina nei pressi di un lido, dopo aver ...

Pullman turistico finisce in una scarpata a Sinagra. In 50 a bordo, feriti trasportati a Patti Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Pullman parte da Villabate per una gita e finisce in una scarpata ... che sta coordinando le operazioni per dare assistenza alle decine di persone che viaggiavano sul bus turistico.MESSINA - Un pullman turistico proveniente da Palermo, con circa cinquanta persone a bordo, è finito in una scarpata. È accaduto in queste ore lungo la ...