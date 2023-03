Puglia, maltempo: allerta temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 5 marzo 2023) Fino alle 20 l’allerta della Protezione civile della Puglia. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli ,fino a puntualmente moderati su Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, forse Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 5 marzo 2023) Fino alle 20 l’delladella. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sucentro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli ,fino a puntualmente moderati sumeridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, forsedella. L'articolo proviene da Noi Notizie..

