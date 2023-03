Puglia, il mistero dei prodotti americani che stanno comparendo sulle coste: “Da dove arrivano i sacchi pieni di ketchup e maionese?” (Di domenica 5 marzo 2023) Flaconi di ketchup, maionese ma anche confezioni di carne essiccata, barattoli di cereali, ravioli pronti e bombolette di formaggio spray… tutto rigorosamente destinato al mercato americano. Non è la lista della spesa per runa serata pazza all’insegna del cibo-spazzatura… è spazzatura vera e propria, che in queste settimane viene ritrovata sulle coste pugliesi in grandi quantità da Archeoplastica, un progetto che punta alla sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento da plastica (qui il sito dedicato). Proprio sul profilo Instagram di Archeoplastica sono stati postati dei video di questi ritrovamenti: “Da qualche mese a questa parte impossibile non notare questi flaconi rossi sulle coste pugliesi. Tutti prodotti per il mercato americano. Alcune settimane fa sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Flaconi dima anche confezioni di carne essiccata, barattoli di cereali, ravioli pronti e bombolette di formaggio spray… tutto rigorosamente destinato al mercato americano. Non è la lista della spesa per runa serata pazza all’insegna del cibo-spazzatura… è spazzatura vera e propria, che in queste settimane viene ritrovatapugliesi in grandi quantità da Archeoplastica, un progetto che punta alla sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento da plastica (qui il sito dedicato). Proprio sul profilo Instagram di Archeoplastica sono stati postati dei video di questi ritrovamenti: “Da qualche mese a questa parte impossibile non notare questi flaconi rossipugliesi. Tuttiper il mercato americano. Alcune settimane fa sono stati ...

