Pugilato | Magnesi a caccia della corona Silver WBC Superpiuma | il 31 marzo sfida Gimenez

(Di domenica 5 marzo 2023) Il pugile italiano Michael Lonewolf, reduce da 21 vittorie ed una sola sconfitta, è pronto a salire sul ring il prossimo 31per affrontare l’argentino Ayrton Osmar(17-0, 3 ko) in un match valevole per laWBC. L’evento, organizzato dallaBoxing Team in collaborazione con la Star Boxing, si svolgerà all’interno del Parco Giochi Magicland di Valemontone (Roma) e avrà il seguente sottoclou: superleggeri: Daniel Spada-Ivkovic; Supermedi: Fabrizio Carbotti-Toth; Medi: Simone Bicchi-Fejzovic SportFace.

ha salutato la Bbt di Davide Buccioni , affidandosi alla A&B Events della moglie Alessandra ...da anni Michael resta uno dei pochissimi pugili in Italia che ha l'opportunità di fare...Intanto, in vista del match dietro l'angoloprosegue la preparazione nella sua ...lo sostengono da anni Michael resta uno dei pochissimi pugili in Italia che ha l'opportunità di fare...... una carta pescata direttamente in casa, dato che il nuovo allenatore diera da tempo suo secondo all'angolo. "Un tecnico che orbita nelda circa vent'anni - ricorda Branco - e che ...