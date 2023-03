PSG | Mbappé | “Scusate italiani | alla Juve uno dei miei gol più belli”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoOrdine : Stasera altre due “perle” di Donnarumma col PSG: colpisce il fatto che invece di migliorare il suo rendimento scad… - andrewsword2 : RT @ETGazzetta: 201 volte Mbappé, e poi? La galleria dei migliori bomber del #Psg - Gazzetta_it : Mbappé: 'Se il mio futuro fosse legato alla Champions, me ne sarei già andato...' - Arsenico171 : RT @SpaceSerieA: ?? #Mbappe supera il record di Cavani. diventando il marcatore all-time del #PSG. Quota 2??0??1??. Non a caso, l'abbiamo m… - SpaceSerieA : ?? #Mbappe supera il record di Cavani. diventando il marcatore all-time del #PSG. Quota 2??0??1??. Non a caso, l'ab… -

Sono gli ingredienti che Kylianutilizza con la solita consapevolezza quando c'è da parlare del suo futuro. Alo altrove. Anche quando c'è da celebrare il suo record di 201 gol con la ...Commenta per primo Dopo il gol, e il record, nella gara trae Nantes , Kylianè stato interrogato in conferenza stampa sul suo futuro. 'Qui a Parigi sono molto contento e per il momento non penso ad altro. Se legassi l'esito della partita contro il ...Commenta per primo Dopo la vittoria di ieri dele il record di, la 26a giornata di Ligue 1 continua con altre sette partite in programma oggi. Si parte alle 13 col Monaco che se dovesse vincere in casa del Troyes salirebbe al terzo ...