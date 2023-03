Psg, Mbappé: “Mio futuro legato alla Champions? No, altrimenti sarei andato via tempo fa” (Di domenica 5 marzo 2023) “Qui a Parigi sono molto contento e per il momento non penso ad altro. Se legassi l’esito della partita contro il Bayern al mio futuro calcistico sarei già andato via da tempo considerati i nostri risultati in Champions negli ultimi anni”. Così Kylian Mbappé in conferenza stampa dopo il successo in campionato del PSG contro il Nantes e prima della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. L’attaccante francese è diventato il calciatore con più reti nella storia del PSG. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) “Qui a Parigi sono molto contento e per il momento non penso ad altro. Se legassi l’esito della partita contro il Bayern al miocalcisticogiàvia daconsiderati i nostri risultati innegli ultimi anni”. Così Kylianin conferenza stampa dopo il successo in campionato del PSG contro il Nantes e prima della sfida diLeague contro il Bayern Monaco. L’attaccante francese è diventato il calciatore con più reti nella storia del PSG. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoOrdine : Stasera altre due “perle” di Donnarumma col PSG: colpisce il fatto che invece di migliorare il suo rendimento scad… - sportface2016 : #Psg, #Mbappé: “Mio futuro legato al risultato in #Champions? No, altrimenti sarei andato via tempo fa” - sportli26181512 : Mbappé batte il record di Cavani ed è nella storia del Psg, ma il Real Madrid prepara un nuovo assalto: Un gol per… - CalcioPillole : Kylian #Mbappe ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno in #UCL contro il #BayernMonaco: la stoccata al… - cmdotcom : #Mbappé batte il record di #Cavani ed è nella storia del #Psg, ma il #RealMadrid prepara un nuovo assalto -

PSG, Mbappé dopo il record: "La gara di Champions contro il Bayern non è legata al mio futuro" Kylian Mbappé, dopo il gol messo a segno contro il Nantes, è diventato il miglior marcatore della storia del club parigino Kylian Mbappé, attaccante del PSG, è diventato il miglior marcatore della storia del club. Ecco le sue dichiarazioni in merito. RECORD - "Il fatto che il pubblico sia con me Solo giocare qui è ... Mbappé recordman di gol per il Psg: 'Qui sono diventato uomo'. Ma sulla Champions E come ho detto, giocare ancora di più al Paris Saint - Germain per me, parigino di nascita, è qualcosa di speciale", le parole di Mbappé . window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){... Mbappé riscrive la storia del Psg: gol numero 201, nessuno come lui a Parigi Nessuno ha fatto meglio nella storia del Psg. Nessuno meglio di Mbappé che stasera ha staccato anche Cavani e adesso può regnare come un sovrano assoluto sulla sua Parigi. E il bomber di Bondy ... Kylian, dopo il gol messo a segno contro il Nantes, è diventato il miglior marcatore della storia del club parigino Kylian, attaccante del, è diventato il miglior marcatore della storia del club. Ecco le sue dichiarazioni in merito. RECORD - "Il fatto che il pubblico sia con me Solo giocare qui è ...E come ho detto, giocare ancora di più al Paris Saint - Germain per me, parigino di nascita, è qualcosa di speciale", le parole di. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){...Nessuno ha fatto meglio nella storia del. Nessuno meglio diche stasera ha staccato anche Cavani e adesso può regnare come un sovrano assoluto sulla sua Parigi. E il bomber di Bondy ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera