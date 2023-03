Psg, Mbappé: 'Io via in caso di ko con il Bayern? Rispondo così' (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo il gol, e il record, nella gara tra Psg e Nantes, Kylian Mbappé è stato interrogato in conferenza stampa sul suo futuro.... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo il gol, e il record, nella gara tra Psg e Nantes, Kylianè stato interrogato in conferenza stampa sul suo futuro....

Psg, Mbappé: 'Io via in caso di ko con il Bayern? Rispondo così': Dopo il gol, e il record, nella gara tra Psg e Na…

Ligue 1 LIVE: si parte col Monaco alle 13, stasera c'è il Marsiglia di Tudor Commenta per primo Dopo la vittoria di ieri del Psg e il record di Mbappé , la 26a giornata di Ligue 1 continua con altre sette partite in programma oggi. Si parte alle 13 col Monaco che se dovesse vincere in casa del Troyes salirebbe al terzo ... 201 volte Mbappé, e poi La galleria dei migliori bomber del Psg Mbappé viaggia a una media di un gol ogni 98 minuti, in questa annata ha già toccato quota 30. Nota bene: nel frattempo, tra una rete e l'altra, è riuscito a collezionare anche 95 assist. Continua ... Mbappé batte il record di Cavani ed è nella storia del Psg Commenta per primo Un gol per entrare nella storia del Psg. Un altro, l'ennesimo. Nel 4 - 2 di ieri contro il Nantes Kylian Mbappé ha messo la firma con la rete che ha chiuso la gara al minuto 91 : riceve palla spalle alla porta e pressato da un difensore ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera